Durczok jednak pójdzie siedzieć? Prokuratura walczy o sprawiedliwość

Podróżnik 2.8.19 16:58

W Rwandzie władza i katoliccy duchowni nazywali Tutsi "karaluchami". Chodziło o to, by większość Hutu przestała w swoich sąsiadach widzieć ludzi, a zobaczyła robactwo. I to się udało - doszło do ludobójstwa. Teraz widzimy to samo. Na ulicach bije się cudzoziemców, którzy są nie dość biali albo nie dość dobrze mówią po polsku. Ale to nie jest dobry wróg, bo jest go tutaj za mało. Lesbijek i gejów mamy więcej, są wszędzie: za ścianą w bloku, w szkole, w pracy, na ulicy.