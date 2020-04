Durczok dumny z łamania zakazów. ,,Łapcie nas, matoły''

Jestem z Białegostoku 8.4.20 12:54

Wszystkich którym nie pasuje dzisiejszy rząd i jego działania za-wy-praszamy do krajów na tzw zachodzie europy. Tam macie prawo pojechać i stać się jednym z kilkuset tysięcy zarażonym koronawirusem. Może weźmiecie na przetrwanie tak jak chciał premier WB, a może zrobicie koronaparty jak w dojczlandzie, a może jak we wlochach olejecie zakazy i będziecie jak duraczok. W końcu lewacka głupota jest jak unia jewropejska , nie zna granic. Ale to tylko do czasu. Nikomu nie pasuje taka sytuacja gdzie trzeba starać się wysiedzieć w domu, trudno , zrobią to chociaż nie chcą ci co mają troche oleju w głowie. Anglia, niemcy, włochy , no i ta hiszpania gdzie lewaczki zjechaly się 8 marca świętować po lewacku dzień kobiet, później w liczbie chyba 200 tyś. rojechaly bo po kraju żeby zarażać innych. W polsce totalitarna opozycja zrobi wszystko żeby przeszkadzać , rządzić tym którzy zostali demokratycznie wybrani, zamiast chociaż teraz zacząć myślec o polakach a nie tylko o powrocie do władzy. Pozdrawiam tych co przy władzy i tych którzy płaczą bo jej nie mają. Boże coś Polskę...