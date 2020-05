Duda: powstanie ustawa, która rozwiąże problem suszy

- To jest specustawa, nad którą pracuje w tej chwili Kancelaria Prezydenta wspólnie z czterema resortami, z których wiodący jest resort Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ale duży udział w niej ma także resort rolnictwa - dodał Prezydent.

Andrzej Duda stwierdził, że majowe opady podratowały sytuację w kraju, ale w żaden sposób nie przyczyniły się do rozwiązania problemu suszy.

- Dlatego zdecydowaliśmy, że zostanie przygotowana specjalna ustawa, która pomoże rozwiązać ten poważny w tej chwili problem hydrologiczny. Wielokrotnie mówiliśmy, że poziom wody retencjonowanej w Polsce, to jest ok. 6,5 proc.; tyle wody podlega w Polsce retencji, podczas gdy np. w takiej Hiszpanii, to jest 45 proc. wody. Ta różnica jest tutaj ogromna - powiedział.