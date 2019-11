Duda pogratulował Tuskowi. Mocna odpowiedź Ziemkiewicza

stm. 21.11.19 16:58

A cóż ten król Europy, słońce Peru ze sobą reprezentuje:. wasal niemiecki, za kasę zrezygnował z funkcji premiera Polski. Funkcje ta pełnił na kolankach wobec zachodu i Moskwy. To on i jego koledzy rozbroili kraj ,okradł Polaków z funduszy emerytalnych a jego towarzysze nakręcali oszustwa i okradanie Polaków co uwidoczniono w nagranych rozmowach. Wydaje mi się ,że koszty wycieczki do Peru ten oszust powinien zwrócić.Zawsze twierdził,że on za wszystko dopowiada ,jeżeli tak odpowiadał to powinien siedzieć w kryminale .