JS 27.9.19 11:39

Duchowa letniość pozbawia nas prawdziwego życia. To prawda. Tylko skąd bierze się "letniość" życia ? Musi mieć swoje przyczyny ! I to wiele ! Najpierw rodzina. Liberalni katolicy z lat. 70-ch wychowują liberalne dzieci. Te chodzą one do kościoła ale nie za bardzo wiedzą po co, Ja tak miałem ! Te dzieci w końcu porzucają naukę Jezusa, przestają słuchać kazań, które nic nie potrafią zmienić w ich życiu, ani w życiu społeczeństwa i wygrywa nauka, praca, pieniądz, troska o jak najlepszy byt na ziemi, bo po tamtej stronie nie wiadomo co jest. Najwięksi bożkowie świata.

Ich dzieci dorastające w l. 90-ch w bezstresowym wychowaniu , otoczeni elektroniką , komputerami , telefonami nie widzą sensu w takiej wierze, bo Tego Boga nie widać, nie słuchać a wszystko zrobiła świetnie ewolucja. Postęp ich tak oszałamia, że zapewni im wspaniałe życie.

Dzieci tych dzieci, czyli wnukowie rodziców, wychowujące się w l.2000-ch to już niemal trupy duchowe. Nakłaniane przez rodziców, bo ich rodzice im to nakazali, posyłają dzieci na lekcje religii chyba tylko po to aby mieli sakramenty potrzebne do kościelnego ślubu.



Jaki będzie świat za 10-20 lat ? Pan Jezus zapytał - czy znajdę wiarę na ziemi ? Myślę, że znajdzie, ale wiarę egoistyczną w siebie, w naukę, w pracę, w pieniądz, w technikę.



Króluj nam Chryste

Pozdr.