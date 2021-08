Dramatyczna wizja papieża o Polsce

Jan Paweł II był wybitnym filozofem, świętym papieżem, ale również mistykiem. Przez całe życie pogrążony w modlitwie, w 1982 roku św. Jan Paweł II doświadczył dramatycznej wizji, która stała się powodem ogłoszenia całemu światu treści Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.

Mało znane wydarzenie z życia św. Jana Pawła II opisał w swojej książce „Dotknięcie Boga” Stefan Budzyński. W 1982 roku, niedługo przed beatyfikacją św. Maksymiliana Marii Kolbego, papież przeżył doświadczenie mistyczne związane z „Orędziem” przekazanym Łucji w Fatimie.

„Orędzie” z notatką s. Łucji zostało w 1953 roku przekazane papieżowi Piusowi XII. S. Łucja zaznaczyła, że jego treść można ogłosić całemu światu po 1960 roku. „Orędzie” miało przerazić Piusa XII. Papież ponownie zapieczętował tekst, z którym miał zapoznać się jego następca. Dwa lata później przeczytał go Jan XXIII. On również był wstrząśnięty i stwierdzając, że treść nie odnosi się do jego czasów, polecił strzec dokument dla swojego następcy. Paweł VI uznał, że należy wykorzystać przynajmniej część „Orędzia” dla zapewnienia pokoju na świecie. Udostępnił fragmenty tekstu przywódcom Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Papież Jan Paweł II zapoznał się z treścią „Orędzia” po zamachu 13 maja 1981 roku. On również postanowił zabezpieczyć dokument i nie ogłaszać go światu. Wkrótce jednak zmienił decyzję.

Pewnego wieczoru w 1982 roku sekretarz papieża, ks. Stanisław Dziwisz usłyszał jak papież głośno mówi w swoim apartamencie. Było to o tyle dziwne, że był sam, a nie miał w zwyczaju modlić się głośno. Kiedy ks. Dziwisz usłyszał słowa: „Proszę o miłosierdzie dla Polski”, wszedł do pokoju i zobaczył płaczącego papieża.

- „Czy Waszej Świątobliwości coś się stało?”

- zapytał ks. Dziwisz.

Po chwili milczenia papież odpowiedział, że nic mu nie jest.

- „To dlaczego, Ojcze Święty, płaczesz?”

- dopytywał ks. Dziwisz.

- „Gdybyś ty widział to, co ja ujrzałem, też byś zapłakał”

- odpowiedział papież.

Po tej dramatycznej wizji św. Jan Paweł II polecił przetłumaczyć z oryginału pełen tekst Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej i ogłosić ją światu.

