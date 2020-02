Dramatyczna walka ojca o życie dziecka... przeciw matce

Juan Pablo Medina z Kolumbii przegrał walkę o życie swojego nienarodzonego syna. Matka dziecka zdecydowała się na aborcję, której dokonano, gdy była już w siódmym miesiącu ciąży. Nienarodzone dziecko Kolumbijczyka zostało zabite 11 II w placówce, która jak na ironię nazywa się „Profamilia” i jest oddziałem Międzynarodowej Federacji Planned Parenthood.

„Ekspert naukowy” Profamilii, Juan Carlos Vargas, uznał, że prawa matki mają przewagę nad prawami nienarodzonego dziecka. Jak stwierdził: „Kobieta to istota, która istnieje. Ciąża to projekt”. Vargas pominął jednak fakt, że gdyby dziecko Kolumbijczyka urodziło się przedwcześnie, to „zapewniono by mu opiekę jako istocie ludzkiej – istocie ludzkiej, którą już było w łonie swojej matki”.