T 16.11.19 10:37

Wydaje mi się jednak, że i Moskwa i Berlin wiedzą, że gdyby przyszło co do czego to USA zrobi to samo co zrobili za czasów Roosvelta - dla tych co nie czają powiem - USA oddało nas Stalinowi. Nie bądźmy naiwni. Tylko sojusz z Jezusem Chrystusem może nam zapewnić bezpieczeństwo - gwarantowane! Mocarstwa tego świata mogą nas tylko chwilowo zwodzić.