Dr Jerzy Targalski: Grozi nam inwazja rosyjskiej mafii

Agnieszka 20.8.19 11:12

To te matoły nie zabezpieczyły Europy umowami nieuniemożliwiającymi jednemu państwu ze strefy Schengen na narzucenie pozostałym ruchu bezwizowego z państwami o wzmożonym terroryzmie?

No to wprowadzić wizy dla wszystkich wyjeżdżających z Niemiec do pozostałych państw strefy. Niech Niemiachy stoją w kolejkach do ambasady polskiej i innych państw europejskich jak chcą ze swojego kraju wyjechać i do tego ostre kontrole na granicach z Niemcami.

Makabra z tym koniem trojańskim w Europie. Zawsze szwaby chciały Europę zniszczyć i do dziś im nie przeszło. jakby cała ich polityka na tym była skoncentrowana jak zniszczyć najmocniej.