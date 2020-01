Dosyć kłamstw na temat Polski! Światowe media publikują teksty premiera i prezydenta

23.1.20 8:56

To co dziś dzieje się w Jerozolimie to nie jest wypadek przy pracy politycznych biurokratów. Mamy do czynienia z dobrze przygotowana inauguracją faszystowskiego paktu trojga: Rosji, Izraela i UE (reprezentowanej przez czołowych jej członków). Ten faszyzm otwiera, jak w pamiętnym wrześniu, światowy front zaczynając od Polski. To jest wspólny mianownik faszystowskich ataków: Rosji Putina, Izraela i UE ( narzucanie siłą sposobu zarządzania Polską przy wykorzystaniu sabotażu V kolumny). Jeśli to co się właśnie zaczyna nie zostanie zaraz na starcie nazwane po imieniu, to skończy się gorzej niż w wydaniu niemiecko-hitlerowskim w 1939.