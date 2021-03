Dość lewackiego terroru! Kobieta rozebrała się w Bazylice Mariackiej i opluła księdza

Do kolejnego skandalicznego zdarzenia wymierzonego przeciwko ludziom wierzącym doszło dziś w Krakowie. Młoda kobieta weszła do Bazyliki Mariackiej w trakcie celebrowania Mszy św. W kościele rozebrała się do naga i opluła księdza. 20. latka miała już od kilku dni zakłócać nabożeństwa. Trafiła w ręce policji.

Zdarzenia miało miejsce dziś około godziny 9.00. Jak opowiadają świadkowie, 20. letnia kobieta weszła do Bazyliki Mariackiej, rozebrała się do naga i opluła księdza. Działo się to w czasie sprawowania Mszy św. O zdarzeniu straż miejską poinformował kościelny. Kiedy patrol przyjechał na miejsce kobieta była spokojna. Świadkowie zeznali jednak, że od kilku dni zakłóca nabożeństwa w kościele. Kobieta została przekazana w ręce policji.

To kolejny w ostatnim czasie przypadek próby zbezczeszczenia miejsca katolickiego kultu. Według raportu przygotowanego przez Laboratorium Wolności Religijnej w 2020 roku w Polsce doszło do 280 przypadków naruszeń prawa do wolności religijnej, przy czym raport uwzględnia jedynie przypadki zgłoszone bądź podane do wiadomości publicznej w mediach. Do wielu zdarzeń doszło już również w 2021 roku. W ciągu ostatnich trzech miesięcy m.in. podpalono kościół w Lublinie czy zniszczono zabytkowe drzwi kościoła św. Augustyna w Warszawie.

kak/DoRzeczy.pl, Facebook