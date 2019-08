,,Donald Tusk traktował samolot jak taksówkę''

Szymon 9.8.19 12:02

Co to za artykuł? To już jest śmieszne. Po pierwsze, to przypominam, że z tych lotów była już afera i wszystko było wyjaśnione. Po drugie jak to zwykle bywa, próbujecie odwrócić kota ogonem. To nie loty Tuska są dzisiaj problemem tylko Kuchcińskiego i jak sie okazuje wielu innych PiSdzielców. Po trzecie, wracacie to narracji, którą już cała Polska rzyga, czyli "Przez oosieeem ostaaaatnich laaat". Po czwarte, szliście do wyborów z hasłem "dobra zmiana", a teraz okazuje się, że musicie szukać sytuacji, w których 8 lat temu ktoś nie zrobił gorzej, żeby tylko powiedzieć, że inni też tak robili. To jest kuźwa tak żałosne... Szkoda gadać.