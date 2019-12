Donald Trump postawiony w stan oskarżenia. ,,Raczej nie straci urzędu''

Izba Reprezentantów USA przegłosowała wczoraj artykuły impeachmentu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Taka sytuacja miała do tej pory miejsce tylko dwa razy w historii USA. Donald Trump został tym samym postawiony w stan oskarżenia, jednak jak przekonuje wiele amerykańskich mediów, prezydent raczej nie musi się obawiać utraty urzędu.

O ewentualnym usunięciu Donalda Trumpa z urzędu zadecyduje teraz Senat. Pierwszy artykuł, zarzucający Trumpowi nadużycie władzy, poparło 230 kongresmenów. Drugi, który oskarża go o utrudnianie pracy Kongresu poparło 229 deputowanych. Aby wspomniane artykuły przegłosować, konieczna była zwykła większość spośród liczącej 435 parlamentarzystów Izby Reprezentantów.

Sam Donald Trump odnosząc się do wydarzeń w Izbie Reprezentantów, powiedział w trakcie swojego wiecu wyborczego w Battle Creek w stanie Michigan:

„Nie mają na mnie nic. To oni powinni być postawieni w stan oskarżenia. Każdy z nich”.

Rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham zapewniła z kolei, że prezydent jest przekonany, że czeka go uczciwy proces w Senacie, a on sam jest „gotowy na kolejne kroki” oraz „przekonany, że zostanie uniewinniony”. Z kolei o decyzji Izby powiedziała, że mamy do czynienia z: