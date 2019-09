Dobry czas dla rodzin. Trwa konwencja PiS w Łodzi

mordechaj 14.9.19 12:31

PiS niby taki dobry, a pani H. Zdanowska (z wyrokiem sądu !!!) wygrała w I turze z kandydatem PiS i to miażdżąco, uzyskując 70 % głosów. Do Rady miejskiej wprowadziła 32 radnych na 40. PiS rozdał już 100 MILIARDÓW z pieniędzy podatników, powinien mieć z 70 % poparcia, a ma raptem około 40-43%. Po prostu Polacy, pomimo otrzymania 500+, w swojej większości nie chcą PiS u władzy. Dlaczego ? Wystarczy spojrzeć na to zdjęcie: od lewej były bankster, z niejasnymi sprawami w handlu kościelnymi gruntami, w środku niekompetentna i prymitywna pani z prowincji, co umiała tylko głos podnosić, jak nie miała argumentów. A że argumentów prawie w ogóle nie miała, to wrzeszczała non-stop. I od prawej były aktywista Unii Wolności i tzw. zielonych, czyli przybudówki najczęściej ubecji. A to jest sama "wierchuszka" PiS.