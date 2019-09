Dobra zmiana w Indonezji. Zakaz rozpusty - seks tylko w małżeństwie

Hak Ci w smark 20.9.19 16:43

Indonezja jest tak bardzo do przodu, że Dżakarta tonie, stąd decyzja prezydenta Indonezji o przeniesieniu stolicy na Borneo. Na dodatek muszą się tam mierzyć z takimi problemami jak przeludnienie, olbrzymie nierówności społeczne, zanieczyszczenia. Rzad zamiast coś naprawić to będzie robił to, co jak widać umie robić najlepiej czyli zaglądał ludziom do łóżek.

Bo to wszystko naprawi.