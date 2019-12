Dlaczego Putin wciąż atakuje Polskę?

Mirek 26.12.19 19:59

Putin to kacapski gangster . ZSRR uchodzi w świecie za tego który wyzwolił Polskę . Ale świat nie wie że najpierw ZSRR wspólnie z Niemcami napadli na Polskę w 1939 roku !!! . Gdyby ZSRR na Polskę razem z Niemcami nie napadł to później nie musiałby Polski "wyzwalać" . A to "wyzwolenie" polegało na tym że przez ponad 40 lat mieliśmy w Polsce prawie 60 tysięcy ruskiego wojska i żydokomunę !!! .