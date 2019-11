"Dlaczego PiS oddało komisję ds. rodziny w ręce Lewicy?"

Niektórzy przekonują, że decyzja posłów PiS jest słuszna. Należy do nich między innymi polityk tej partii, Dominik Tarczyński. "Prezes wie co robi. Kolejny raz powtarzam: nie emocje, a strategia. Spokojnie" - napisał na Twitterze.

Z kolei według socjologa Krzysztofa Karnkowskiego ruch PiS jest zrozumiały. Chodzi jego zdaniem o to, by "dać lewicy jak najwięcej okazji do mówienia o rodzinie i kwestiach obyczajowych, bo polaryzacja gra na korzyść PiS, a i tak przegłosuje się, co trzeba".