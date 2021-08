,,Deutsche Welle’’ przeprasza za wpis o ,,polskich gettach’’. To niezadowalające - uważa Muzeum Auschwitz-Birkenau

Na profilu Deutsche Welle na Twitterze w ubiegłą środę zamieszczono wpis, który zapowiadał wywiad poświęcony historii żydowskiego kobiecego ruchu oporu. We wpisie napisano: "Sabotaż, broń palna, dynamit: słowa rzadko kojarzone z żydowskimi kobietami mieszkającymi w polskich gettach podczas Holokaustu".

Wpis ten wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk określił jako "skandaliczny". - Jeżeli nie dostaniemy jasnych, precyzyjnych przeprosin, wystąpimy na drogę prawną – zapowiedział Wawrzyk.

Na słowa „polskie getto” zareagował już następnego dnia konsulat RP w Monachium, który na Twitterze napisał: "Szkoda, że sponsorowany przez państwo nadawca rozpowszechnia tak straszne fake newsy".

Na redakcję DW spadła fala krytyki za zakłamywania prawdy historycznej. W wyniku nacisków opinii publicznej i mediów oraz działaniom polskiej dyplomacji, redakcja odpowiedziała, że popełniono błąd dotyczący sformułowania "polskie getta".

– To był skandaliczny absolutnie artykuł Deutsche Welle, powołujący się do czegoś, czego faktycznie nie było, służący temu, żeby rozłożyć niemiecką odpowiedzialność za Holokaust także na Polskę – powiedział na antenie Polskiego Radia 24 we wtorek Wawrzyk, który poinformował także, że polska placówka w Berlinie "podjęła bardzo zdecydowaną i ostrą interwencję domagając się przeprosin", a pierwsze przeprosiny uznał za „niezadowalające”, ponieważ „one się odwoływały do elementów geograficznych, czyli de facto powtarzały to, co było w tym pierwotnym artykule”.

- Więc jeżeli nie dostaniemy tutaj jasnych, precyzyjnych przeprosin, to po prostu wystąpimy na drogę prawną. I to jest jedyny, najlepszy sposób – zapowiedział wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

W odpowiedzi na interwencję polskiego MSZ na profilu DW na Twitterze możemy przeczytać: "Popełniono błąd, używając w początkowym poście sformułowania >>polskie getta<<; w artykule użyto prawidłowego terminu. Przepraszamy za błąd. Ze względu na przejrzystość chcielibyśmy pozostawić (pierwotny) tweet i odnośne oświadczenie na Twitterze".

Na taką formę przeprosin nie zgadza się Muzeum Auschwitz-Birkenau, które na Twitterze napisało, że "w trosce o przejrzystość" przeprosiny powinny być opublikowane w formie cytowania tweetu, a nie odpowiedzi do niego, bo odpowiedź "ogranicza widoczność poprawnej wersji i pozwala, aby nieprecyzyjna fraza (tj. "polskie getta" - PAP) zyskała więcej wyświetleń".

A mistake was made by using the wording “Polish ghettos” in the initial post; the correct term was used in the article. We apologize for the error.



For the sake of transparency, we would like to leave the tweet and our corresponding statement on Twitter. — DW Deutsche Welle (@DeutscheWelle) August 5, 2021

For the sake of transparency this apology should be posted as a quote to the Tweet, not a reply. In such way you limit the visibility of a correct version and allow the inaccurate phrase to gain more impressions. Most people will not reach to replies below. — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) August 5, 2021

mp/pap/twitter/dw