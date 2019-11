Debata o LGBT. W obronie Polski stanął... niemiecki europoseł

Mniej licznie udzielali się zagraniczni politycy. Po łzawym wystąpieniu europosłanki Zielonych, Terry Reintke, głos zabrał Maximilian Krah z AfD, należącej w Parlamencie Europejskim do frakcji Tożsamość i Demokracja. Choć w większości przypadków nie popieramy działań skrajnie prawicowej, prorosyjskiej AfD, a wielu polityków i działaczy tej partii jest wrogo nastawionych do Polski i Polaków, europoseł Krah wystąpił w obronie naszego kraju, wspierając w tym europosłów PiS i EKR.

"Polski naród jest wielki, jesteśmy im winni wdzięczność za to, że uwolnili nas spod komunistycznego jarzma. A teraz podchodzą do spraw europejskich w sposób może konserwatywny, ale demokratyczny"-stwierdził europoseł.

"Rozumiem zdziwienie niektórych z państwa, że Polacy zagłosowali za konserwatywną partią, ale w tej chwili krytykujecie polski naród za to, co rzeczywiście jest nie do przyjęcia, ale nie jest problemem narodu polskiego, tylko niewydolnych organów ścigania. Nie mogę zgodzić się z oskarżaniem całego narodu za to, co jest problemem znacznie szerszym. W imieniu mojej grupy politycznej chcę powiedzieć, że stoimy za Polską. Jestem przekonany, że władze Polski są dosyć inteligentne, aby z tym problemem sobie poradzić. Nie zgodzę się z atakowaniem Polski jako takiej. Niech Bóg ma Polskę w opiece. Jestem przekonany, że Polacy wierzą w siebie na tyle, by nie przestraszyć się słowami nienawiści, które padają w tej chwili pod ich adresem"-zakończył Maximilian Krah.