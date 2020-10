D. Trump na kwarantannie. Ma koronawirusa

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wykonane wczoraj mu oraz pierwszej damie Melanii Trump testy na koronawirusa okazała się pozytywne.

Jak przekazał prezydent USA, natychmiast rozpoczyna on izolację:

- „Natychmiast rozpoczniemy naszą kwarantannę i powrót do zdrowia. RAZEM przez to przejdziemy!” – napisał.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Oznacza to, że Donald Trump jest zmuszony odwołać wszystkie swoje spotkania wyborcze. Ze spotkań musiała też zrezygnować Melania Trump:

- „Jak już zbyt wielu Amerykanów w tym roku prezydent i ja jesteśmy w domowej kwarantannie po pozytywnych testach na koronawirusa. Czujemy się dobrze, a ja przełożyłam wszystkie najbliższe wydarzenia” – przekazała na Twitterze.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.