'Czy żyje Wam się lepiej?' Morawiecki niczym Reagan!

"Zadajmy to podstawowe pytanie: jak żyło się cztery, pięć lat temu i jak żyje się dzisiaj?"-pyta Polaków na finiszu kampanii przed wyborami do parlamentu premier Mateusz Morawiecki. W podobnym tonie wypowiedział się w latach 80. były prezydent USA, Ronald Reagan.

W podobny sposób premier Mateusz Morawiecki zachęcał Polaków do pójścia na wybory i oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość.

"Zadzwońmy do przyjaciół, przypomnijmy tym, którzy mogli zapomnieć, którzy się wahają i są niepewni, jeszcze do końca nieprzekonani. Zadajmy to podstawowe pytanie: jak żyło się cztery, pięć lat temu i jak żyje się dzisiaj?"-pytał Morawiecki.