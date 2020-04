Czy USA zablokują zwrot 1 bln USD Chinom z tyt. koronowirusa?

a kto wierzy komuszemu who? 24.4.20 12:18

Odstrzelić hemegemonie Chin ale i szwabo-prusakow:

"Narody Europy wykazały swoja solidarność w trakcie kryzysu greckiego. Gdy Niemcy odmówili pomocy gospodarce greckiej zrujnowanej kursem Euro ustawionym pod potrzeby Niemiec. Co zamyka dyskusję o solidarności narodów Europy. Greka nic nie łączy z Niemcem poza pustą etykietką że obaj są Europejczykami - ale takiego narodu nie ma!



Unia jest przejętym przez Niemcy projektem europejskiej strefy współpracy ekonomicznej przekształconym w kolejną po III Rzeszy próbę przejęcia przez Niemcy kontroli nad narodami Europy. Tym razem nie czołgami a metodami finansowo-administracyjnymi - pod wygodną przykrywką-atrapą jaką jest Bruksela.



Niemcy mają od czasów średniowiecza nieznośne przekonanie o ich dziejowym posłannictwie do przywództwa w Europie. Zaczęli realizację od przejęcia praw do tytułu cesarskiego po cesarstwie rzymskim i Karolu Wielkim i później dystrybuowania tego tytułu oraz domniemanych prerogatyw wyłącznie w obrębie ziem niemieckojęzycznych.



Cały czas zapominamy, że istotą stworzenia EWG było zgrupowanie potencjału, który rozmyłby dominację Niemiec w Europie i zapobiegł nawrotowi ich hegemonii. Co było doświadczeniem dwóch wojen światowych. Rolę strażnika powierzono Francji która do czasu zjednoczenia Niemiec miała równoważny potencjał. Niestety - HISTORYCZNY BŁĄD jakim było dopuszczenie do zjednoczenia Niemiec - zdestabilizował Unię i stworzył państwo hegemoniczne o niekontrolowalnym potencjale. Tak utworzony dominant zamiast być kontrolowany przez Unię, zaczął sam kontrolować Unię. Czyli Unia stała się pożywką, terytorium łowieckim umożliwiającym odbudowę mocarstwowej pozycji Niemiec. Nie tak miało być: Niemcy mieli się roztopić w Unii, a nie ją zdominować.



Szeliga



