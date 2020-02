Czy NATO uchroni Gruzję? Rosja zaciska pętlę

Celem strategicznym Moskwy w polityce wobec Gruzji jest niedopuszczenie do zacieśnienia sojuszu Tbilisi z USA, a przede wszystkim zablokowanie wejścia Gruzji do NATO. Ten sam cel przyświecał agresji w 2008 roku, teraz Rosjanie stosują głównie metody hybrydowe, ale też wzmacniają potencjał militarny w bezpośrednim sąsiedztwie Gruzji.





Dochodzenie służb gruzińskich, amerykańskich i brytyjskich potwierdziło podejrzenia, że zmasowanego cyberataku na gruzińską infrastrukturę internetową w październiku 2019 roku dokonali Rosjanie. Cyberatak, w wyniku którego przestały działać tysiące państwowych i prywatnych stron internetowych w Gruzji, został zaplanowany i przeprowadzony przez rosyjski wywiad wojskowy. Operację przeprowadziła jednostka GRU (nr 74455, znana jako grupa Sandworm) zamieszana w wcześniejsze hakerskie akcje m.in. w USA podczas kampanii prezydenckiej 2016 roku. Tbilisi otrzymało teraz deklarację pomocy we wzmocnieniu cyberobrony ze strony USA, ale też Polski i Czech. MSZ Rosji odrzuciło oskarżenia ze strony Gruzji i jej zachodnich sojuszników.



Władze gruzińskie niepokoją jednak nie tylko działania hybrydowe prowadzone przez Rosję, a nasilone po ubiegłorocznym incydencie z udziałem rosyjskiego deputowanego w gruzińskim parlamencie (w efekcie doszło do antyrosyjskich demonstracji na ulicach Tbilisi, na co Moskwa odpowiedziała sankcjami uderzającymi głównie w gruziński sektor turystyczny). Pojawia się coraz wyraźniej niebezpieczeństwo, że Rosjanie wrócą do środków militarnych, wykorzystując choćby abchaskich separatystów. Dotychczas więcej uwagi poświęcano rejonowi okupowanej przez Rosję Osetii Południowej, gdzie Rosjanie przesuwali samowolnie linią rozgraniczającą tereny kontrolowane przez separatystów i te administrowane przez Tbilisi, oraz porywali mieszkańców z gruzińskiego pogranicza. Teraz jednak Moskwa zdecydowała się na tzw. modernizację „armii” abchaskich separatystów.