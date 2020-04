Czy Kancelaria Senatu ujawni informacje o nagrodach? Będzie wniosek wicemarszałka Karczewskiego

JanP 17.4.20 14:19

Grodzki okazał się bystrym facetem choć to nie mój wybór. Wykorzystuje wszystkie durne przepisy uchwalone przez pisdzielców i wali w nich ich własną bronią. Wystarczy wspomnieć RODO. Z tymi agentami, to był majstersztyk. "Anonimowy obywatel" - uśmiałem się do łez.

To jest przedsmak tego, co czeka dobrą zmianę, jak straci władzę. Zostaną zaorani i zmiażdżeni własną bronią.