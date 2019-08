Czy dusze zmarłych mogą pojawiać się w snach? Ks. Grzegorz Korczak

10.8.19 10:21

Ja miałem taki przypadek - obudziłem się i tak na granicy snu i jawy zobaczyłem zbliżającą się do mnie straszną twarz jakby czaszka. Oczywiście przestraszyłem się więc zacząłem odruchowo odmawiać Zdrowaś Maryjo... I ta straszna czaszka przeobraziła się podczas tego ruchu jakby do mnie w twarz uśmiechającej się do mnie kobiety w takim wieku około 50 lat. I znikło ta zjawa. Odtąd modlę się za tę kobietę, bo jestem przekonany, że to dusza czyściwa. Czułem, że ona z jakąś sympatią uśmiechała się jakby z wdzięcznością za modlitwę. Dawno temu miałem też taką projekcję na 100% diabła ale to jest zupełnie inna skala strachu oraz świadomość obecności osobowego zła o niewyobrażalnej skali. Wówczas również zacząłem odmawiać Zdrowaś Maryjo i nawet chyba nie skończyłem a zasnąłem jak niemowlę. Dla mnie to wystarczający dowód na istnienie zarówno Boga jak i jego przeciwnika. Niesamowicie działa Matka Boża jeśli ją wzywamy.