Amerykanie przekazali talibom dane afgańskich współpracowników USA!? Biden nie zaprzeczył

Informację, że taki fakt miał miejsce, podał portal politico. Amerykanie mieli przekazać talibom wrażliwe dane swych afgańskich współpracowników, by w zamian uzyskać ułatwienia w ich ewakuacji z Afganistanu.

Od momentu opanowania Afganistanu przez talibów, Amerykanie wywieźli stamtąd już 100 tysięcy osób, własnych obywateli oraz Afgańczyków współpracujących z USA. Talibowie nie dotrzymywali jednak zawartej wcześniej umowy ewakuacyjnej a przekazanie im tajnej listy sojuszników przez samych Amerykanów miało sprawić, by wywóz współpracowników Stanów Zjednoczonych stał się łatwiejszy.

Jeśli istotnie wydarzenie takie miało miejsce oznaczałoby to całkowitą kompromitację USA. Prezydent Joe Biden, podczas wczorajszej konferencji, nie potwierdził ani nie zaprzeczył tym sensacyjnym doniesieniom.

Przypomnijmy, że wczoraj doszło na lotnisku w Kabulu do dwóch potężnych eksplozji, w wyniku których śmierć poniosło co najmniej 85 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy. Media w Stanach Zjednoczonych donoszą, że był to najkrwawszy dzień dla ich służb od ponad dekady.

ren/TVP Info, Politico