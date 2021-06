Czarzasty: Przeczołganie Gowina to majstersztyk Kaczyńskiego

Już piąta próba powołana Rzecznika Praw Obywatelskich także okazała się nieudana. Senat nie wyraził zgody na powołanie na to stanowisko obecnej niezależnej Senator Lidii Staroń. Na antenie RMF 24 odniósł się do tego lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

– Muszę panu powiedzieć, że z panią Lidią Staroń to pan Kaczyński zrobił majstersztyk. Ewidentnie majstersztyk, to znaczy najpierw przeczołgał pana Gowina i mu powiedział, że nic nie znaczy, a później przestraszył się senackich wyborów uzupełniających w Olsztynie – powiedział Czarzasty.

- Jestem przekonany, że bał się i uważam, że słusznie się bał, bo po Rzeszowie raczej uważam, że by wygrał ktoś z opozycji. To by spowodowało, że otoczenie Kaczyńskiego na chwileczkę przestałoby wierzyć w jego geniusz – dodawał.





mp/rmf 24