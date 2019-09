Czarzasty obraża Magdalenę Ogórek

- Chodzenie do programów jest elementem zawodu polityka, jeśli jest dobry to da sobie radę - mówił w programie Tłit WP lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Szef SLD Włodzimierz Czarzasty został zapytany o to, „czy przyszedłby na rozmowę do studia Magdaleny Ogórek”.

- Nie. Bo jest osobą, moim zdaniem, absolutnie bez honoru. Jak Leszek [Miller - przyp. red.] przyszedł z informacją, że chce żeby ona była prezydentem, przekonywał nas, że to fantastyczna osoba o lewicowych poglądach. Ona potem się od wszystkich tych ludzi odcięła - mówił Czarzasty.



Po chwili dodał, że poparcie Magdaleny Ogórek „to był największy błąd Sojuszu Lewicy Demokratycznej”.



Zdaniem lidera Lewicy chodzenie do programów jest elementem zawodu polityka i „jeśli jest dobry to da sobie radę”. Według Czarzastego trzeba „przyjść do programu, nie dać się ośmieszyć, nie zrobić z siebie wariata i przedstawić rzeczy na których nam zależy”.



Włodzimierz Czarzasty jest liderem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W nadchodzących wyborach parlamentarnych SLD startuje w szerokim bloku Lewicy wraz z Wiosną Roberta Biedronia i partią Razem Adriana Zandberga.