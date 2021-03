Czarnek o postulatach Budki: mamy do czynienia z kryzysem rozumu!

Niedawno szef KO Borys Budka zapowiedział w jednym z wywiadów likwidację wydziałów teologii i historii, o czym pisaliśmy TUTAJ. - Ewidentnie mamy do czynienia z kryzysem rozumu, jeśli ktoś chce odciąć Polaków od ich korzeni, bo likwidacja wydziałów historii, kierunków historycznych to jest likwidacja w ogóle nauczania historii w Polsce - skomentował ten pomysł minister edukacji Przemysław Czarnek na falach Polskiego Radia 24.

- Profesor Kucharczyk pisze w swojej najnowszej książce, że kryzys wiary zawsze pociąga za sobą kryzys rozumu. Ewidentnie mamy do czynienia z kryzysem rozumu, jeśli ktoś chce odciąć Polaków od ich korzeni, bo likwidacja wydziałów historii, kierunków historycznych to jest likwidacja w ogóle nauczania historii w Polsce. Jeśli nie będziemy kształcić nauczycieli historii, to kto będzie uczył historii dzieci w naszych szkołach? - dodał minister edukacji.

Czarnek zapowiedział w ostatnich dniach również planowane przez siebie reformy w zakresie treści podręczników szkolnych (zwłaszcza z dziedziny historii), o czym można przeczytać TUTAJ.

jkg/niezalezna