Czarnecki: We Francji jak w filmie Barei

Znajomy z Francji pisze cały zdenerwowany. Wjechał na myjnię samoobsługową po 22-giej. Włączył mycie pod ciśnieniem z pianą – w dwie minuty cały samochód efektownie kąpał się w pianie niczym Afrodyta. Gdy po chwili jednak znajomek próbował włączyć płukanie, wyświetlił się napis: „Myjnia nieczynna. Zapraszamy do sprawdzenia godzin otwarcia”. Oznaczało to, że musi poczekać do siódmej rano następnego dnia. Zdesperowany samochodem w pianie – budząc spore zainteresowanie innych kierowców – pojechał do normalnej myjni, aby go spłukać. Znajomy jest moim rówieśnikiem, wiele rzeczy w życiu widział i pisze, że poczuł się jak bohater filmu Stanisława Barei, mimo, że rzecz działa się nie w PRL-u za komuny, a we Francji za UE. Dodaje, że żałuje, iż Bareja nie dożył wejścia Polski do Unii, bo by „nakręcił jeszcze wiele doskonałych komedii”…

Niemiecka telewizja publiczna – i to program 1! – podała, że u naszego zachodniego sąsiada mocno wzrosną ceny: paliwo 35%, żywność 14% - mimo, że oficjalny poziom inflacji to ponoć tylko 2,3%. Opozycja w Bundestagu jakoś jednak niespecjalnie krzyżuje z tego powodu rząd, choć przecież we wrześniu mają wybory. Może pożyczymy Niemcom naszą „Totalopposition”? Te info o cenach dedykuję tym wszystkim, którzy wieszają psy na Orlenie (choć już np. jakoś nie na BP), co by może zobaczyli szerszy, europejski, światowy kontekst! Słyszysz, zaścianku? Cóż, lewica tez ma swój Ciemnogród.

Cieszę się, że przyjechał do nas w gościł doradca Departamentu Stanu Derek Chollet, podsekretarz stanu USA. Chłop zaniepokoił się o wolność słowa w Polsce. A ja myślałem, że powie nam szczerze, jak to między przyjaciółmi, jak to jest z tą wolnością słowa w USA w świetle zawieszania przez Facebook ,Twitter i Google kont czołowych polityków amerykańskiej opozycji czyli Partii Republikańskiej? Może gość nieśmiały był, bo o tym jakoś ani mru-mru. U nas, Mr Chollet, nie uniemożliwiamy dostępu do Internetu politykom opozycji. Ba, nawet cieszymy się, jak tam zabierają głos więcej i więcej – bo im więcej piszą, tym lepiej dla nas…

*tekst ukazał się w „Gazecie Polskiej” (04.08.2021)