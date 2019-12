Czaputowicz za przedłużeniem sankcji wobec Rosji

Pisbusters 9.12.19 18:29

Czy można dziwić się zachowaniu i postępowaniu homo sowietikusa, wymagać od niego polskiej tożsamości ? Polsko języczne homo sowietikusy mieszkające w Polsce nie mają polskiej tożsamości, nie są więc Polakami. Czy u homo sowietikusa znajdziemy rozum, prawdomówność, uczciwość, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, moralność, etykę lub choćby elementarną przyzwoitość ? Oczywiście, że nie znajdziemy.

One nie mają polskiej tożsamości, są tylko tubylcami, są produktem cywilizacji turańskiej, azjatyckiej, mongolsko-rosyjsko-sowieckiej ( Lenin, cytat : „Nasz kodeks moralny jest całkowicie nowego typu, nam wszystko wolno.”).

Homo sowietikusy udają demokratów, liberałów, wolnościowców, miłośników praworządności, lecz przecież można ich rozpoznać po owocach. Co innego mówią, a co innego robią. Być może w swojej głupocie rzeczywiście wierzą, że to oni najlepiej wiedzą i rozumieją, co to takiego jest, ta demokracja, wolność, sprawiedliwość czy nowoczesność.