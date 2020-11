,,Cudowny dzień!’’ Ruszyła wypłata odszkodowań dla ofiar reprywatyzacji

Magda Brzeska poinformowała dziś w mediach społecznościowych o tym, że rozpoczęła się wypłata odszkodowań dla poszkodowanych przez reprywatyzację w Warszawie. Córka śp. Jolanty Brzeskiej podziękowała za pomoc Komisji Weryfikacyjnej.

- „Cudowny dzień! Rozpoczęła się wypłata odszkodowań dla poszkodowanych przez #reprywatyzacja. Komisja Weryfikacyjna dotrzymała słowa. Dziękuję Patrykowi Jakiemu i Sebastianowi Kalecie” – napisała na Twitterze Magda Brzeska.

Na jej wpis odpowiedzieli Patryk Jaki i Sebastian Kaleta.

- „Wreszcie! Córka śp. Jolanty Brzeskiej otrzymała odszkodowanie ze środków zabranych „mafii reprywatyzacyjnej” przez Komisje Weryfikacyjną. Po tylu latach walki z sądami i PO” – podkreślił Patryk Jaki.

- „3 lata walki Komisji Weryfikacyjnej o to, by w Warszawie przywrócić sprawiedliwość tym, którzy przez lata byli pomijani, poniewierani zakończona sukcesem. Oczywiście to nie koniec, wiele spraw czeka na rozwiązanie” – dodał przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta.

