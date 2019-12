Coś pięknego! Adoptował 42 dzieci z nieudanych aborcji

De Mello założył wspólnotę niepełnosprawnych w roku 1990 w Brazylii i obecnie w jej trzech ośrodkach żyje 117 osób. Do jej założenia skłoniły go szokujące warunki życiowe, w jakich znajduje się wiele niepełnosprawnych sierot. W większości dzieci, które adoptował, zostały okaleczone przez nieudane aborcje. Jak sam mówi: „Wykonuję tę pracę, ponieważ jest to specjalne powołanie od Boga”. I dodaje, że bez Bożej pomocy nie byłyby w stanie tego robić: „Mogę być w pełni ojcem 42 [dzieci]; to dlatego, że siła pochodzi od Boga. Nie jest ona ludzka”.