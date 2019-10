Coś im protest nie wyszedł. Ekoterroryści wpadli do wody

JS 22.10.19 14:13

Ekoterroryzm w wykonaniu Niemieckim. To dlatego w Polce działają agentury "ekologiczne" dla celów niemieckich. Niemcy mogą co chcą i zachowują się jak hegemon. Belgii, Hiszpanii, Francji, Włoch nie ruszają bo to ich bratnie kraje ale kraje wschodniej europy to tereny do podboju ! Posłuchajcie co odkrył ten gość. Wysłuchałem już wielu jego bardzo trafionych przemów.



Eko terroryzm :Niemcy chcą się dobrać do naszego węgla ?



https://www.gloria.tv/video/ZgbJw9KynY8B2eLTfFkJE8UE7



Pozdr.