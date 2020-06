Córka Tuska: Zagłada Żydów jak … LGBT

T. 17.6.20 11:58

Ale Droga Agnieszko, większości ludzi nie przeszkadza że są homosie jako tacy. Przeszkadza im - i mi, eksponowanie tego w przestrzeni publicznej i agresywne próby zaimplementowania Nam jakichś obcych wartości -sprzecznych z Naszą kulturą i etyką. Chcą wejść do szkół, itpWybacz ale orientacja seksualna to nie jest temat i powód do manifestacji. LGBT same nakręca spiralę hejtu na siebie. Chodzą z tęczowymi torbami, parasolkami itp itd i się dziwią że ludzie ich obrażają.. Czy ja jako osoba hetero chodzę w koszulce z napisem "uwielbiam bzykać kobiety poniżej 160cm wzrostu z dużymi piersiami w szpilkach i pończochach", bo takie mam preferencje seksualne? Albo jako chrześcijanin wchodzę do komunikacji miejskiej z krzyżem na plecach, koszulce z Rydzykiem, i głośnikami z których leci radio Maryja? Nie, bo wiara to moja osobista sprawa i to jak tą relację z Bogiem przeżywam i traktuje, tak samo jak moje preferencje łóżkowe. A nawet gdybym wyszedł z takim napisem czy krzyżem na plecach byłbym odebrany i zwymyślany tak samo jak tęczowi - od zboków, pislamistów, czy katotalibów i innych dewiantów. Pisałem wielokrotnie - nie mam nic przeciwko osobom homoseksualnym. Mogę z nimi pracować, wypić kawę, uścisnąć dłoń. W wojsku był ze mną w jednej drużynie kolega homoś i też mi to nie przeszkadzało. Może dlatego że sam uważał że te LGBT szkodzi normalnym homoseksualistom. NIe różnił się niczym od innych facetów poza orientacją. Palił jak smok, klął jak szewc, jak pił to na umór.