Pijany mieszkaniec Sochaczewa przyszedł do banku wypłacić pieniądze, a wychodząc, powiedział kasjerce, że jest zakażony koronawirusem. Pracownicy wezwali policjantów i karetkę pogotowia. Po przewiezieniu na oddział zakaźny, gdzie wykluczono u niego COVID-19, wszczął awanturę, więc trafił do aresztu. Mężczyzna odpowie przed sądem za wywołanie niepotrzebnych czynności służb. Policjanci będą wnioskować o najwyższy wymiar kary. Grozi mu grzywna do 1500 zł, a nawet areszt. Dodatkowo sąd może orzec nawiązkę do tysiąca zł.