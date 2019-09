,,Co za wspaniałe uczucie''. Trener siatkarzy poruszony reakcją premiera

Ryszard 24.9.19 13:40

Szaleństwo Twoje nie ma granic!!! Polska nie była zadłużona za PO? To znaczy że słynny zegar zadłużenia Balcerowicz uruchomił "dla jaj". Gdzie się ta Polska matołku rozwijała. Polska za bandy "rudego" zwijała się w tempie geometrycznym, i gdyby dalej Po rządziło to Polski już by nie było. Mam ci przypomnieć jakie zdanie o Polsce mieli ministrowie z tych złodziejskich rządów??? O tym że "Polaka istnieje tylko teoretycznie" i słynne "ch.j, d.pa i kamieni kupa"! I to mówili ludzie z rządu którzy kreowali rzeczywistość! Za ich czasów Polska była popychadłem z którego zdaniem nikt się nie liczył.Było wiadomo że "ruda menda" na każde zawołanie UE, popełni każdą niegodziwość nawet w stosunku do własnego narodu, byle go po plecach poklepali. Myślisz że "fuchę" UE dostał z sympatii do Polski i za sprawne rządzenie w interesie Polski??? Służba zdrowia była niszczona przez lata od momentu rozpoczęcia "reform". A teraz PiS ma w jedną kadencję naprawić coś co wymaga dekad wysiłków? Łatwo jest niszczyć, odbudować znacznie trudniej. A 500+ o którym piszesz, występuje w podobnej formie w całej UE, gdyż jest to norma że wspiera się rodziny w utrzymaniu dzieci. Polska przyciągała inwestorów bo w Polsce były głodowe pensje po prostu. Nie pisz historii na nowo, gdy żyją jeszcze ci którzy pamiętają te mafijne rządy. Parę pokoleń musi wymrzeć żeby o nich i ich czynach pamięć zaginęła!