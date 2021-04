Co za obłęd! Budka mówi o bezpieczeństwie: Kaczyński uciął język polskiej dyplomacji

„Bezpieczna Polska” – tak zatytułowany program dot. polityki zagranicznej przedstawili na dzisiejszej konferencji politycy Platformy Obywatelskiej. Tradycyjnie, swoją konferencję poświęcili krytyce partii rządzącej i tradycyjnie, konferencja spotkała się z ogromną krytyką internautów.

Prezentując założenia programu Platformy Obywatelskiej dot. polityki zagranicznej Borys Budka przekonywał, że wskutek źle prowadzonej polityki zagranicznej przez rząd Zjednoczonej Prawicy i prezydenta Andrzeja Dudę, Polska jest obecnie na arenie międzynarodowej tak samotna, jak ostatnio była… w czasach rozbiorów.

- „Kaczyński uciął język polskiej dyplomacji i zabił polską politykę zagraniczną”

- mówił lider PO.

Próbował też przekonywać, że w Europie nikt dziś nie zna nazwiska szefa polskiej dyplomacji ani jego poprzednika.

- „Wojska Putina gromadzą się na wschodzie, co dzień prowokuje nas Łukaszenka, a polska dyplomacja nie jest w stanie w żaden sposób skutecznie na to odpowiedzieć. Polska zniknęła z międzynarodowej polityki”

- dodawał.

Budka krytykował również współpracę premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem i liderem włoskiej Ligi Matteo Salvinim.

Zdaniem Budki za rządów Zjednoczonej Prawicy Polska jest „odzierana z dumy i szacunku innych - samotna, bez sojuszników, skonfliktowana z sąsiadami, ogarnięta antyunijną i antyniemiecką fobią”.

Dlatego, jak zapewniał, Polska natychmiast potrzebuje zmiany proponowanej przez Platformę. Tą zmianą ma być właśnie doktryna „Bezpieczna Polska” oparta na trzech filarach: europejskim, transatlantyckim i wschodnim.

W czasie konferencji głos zabrał również szef MSZ w rządzie Donalda Tuska, Radosław Sikorski. Europoseł krytykował działania polskiego rządu w kontekście stosunków międzynarodowych.

- „W czasie, gdy Rosja przeprowadziła największą mobilizację wojsk od niemal 50 lat, kiedy na Białorusi wspierany przez Putina Aleksander Łukaszenko prześladuje swoich obywateli, w tym polską mniejszość, kiedy wciąż walczymy ze zdrowotnymi i gospodarczymi skutkami pandemii, kiedy stajemy w obliczu potężnej transformacji energetycznej, kiedy Chiny prowadzą coraz bardziej asertywną politykę, a Stany Zjednoczone koncentrują swoją uwagę nie na Europie, ale na Azji Południowschodniej - w takim momencie Polska, jak tlenu, potrzebuje odpowiedzialnej, spójnej i zwinnej polityki zagranicznej”

- mówił.

Jak wszystkie ostatnie tego typu wydarzenia, wystąpienia polityków PO wywołały wiele emocji w sieci. Z takim zaangażowaniem, z jakim Borys Budka i Radosław Sikorski krytykowali partię rządzącą, internauci krytykują Platformę.

Panie Budka Wy chcecie nam mówić

O #BezpiecznaPolska ⁉️📢

To Wy nawoływaliście, aby wychodzić na uilce i protestować w największej dobie zakażeń ⚡

Nie ma w Europie teraz bezpieczniejszego kraju, niż Polska i to dzięki @pisorgpl

A Wasz program to 👇#HiPOkryzja pic.twitter.com/JnEgs04ZIb