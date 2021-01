Co z otwarciem gastronomii? Premier zabrał głos

Gastronomia w dalszym ciągu jest na czele branż najbardziej dotkniętych kryzysem związanym z epidemią koronawirusa w Polsce. Co zatem z otwarciem lokali gastronomicznych? Na to pytanie odpowiedział premier Mateusz Morawiecki.

W trakcie poniedziałkowej sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku szefowi polskiego rządu zadano pytanie również dotyczące koronakryzysu. Premiera zapytano o to, kiedy branża gastronomiczna będzie mogła wrócić do normalnej działalności oraz czy pracownicy gastronomii i innych branż, które zostały zamknięte, będą mogli wcześniej skorzystać ze szczepionki aby wrócić do normalnego funkcjonowania.

Morawiecki odparł, że konieczne jest poczekanie na uspokojenie się sytuacji pandemicznej. Premier wskazał, że otwieranie gospodarki, a w szczególności branż, które najbardziej narażone są na kontakty społeczne, jest bardzo „wrażliwym” działaniem jeśli chodzi o walkę z pandemią.

Dodał też, że w związku z tym rząd przygotował rekompensaty by chociaż częściowo zrekompensować tym firmom ubytek dochodów.

dam/PAP,Fronda.pl