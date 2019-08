Proroctwo ks. Dolindo o końcu Kościoła

- Otrzymuje także pewną wizję o papieżu. To on w czasie próby, a dokładniej po prześladowaniach, pomoże Kościołowi zwyciężyć, a zło zostanie zniszczone. Jest to zgodne z wizjami wielu mistyków i tych, których kojarzymy choćby z objawień z Fatimy. Po czasie próby, który - jak mówi Maryja - musi nadejść, by nas wszystkich oczyścić. Oczyścić naszą wiarę. Po tym trudnym okresie nadejdzie czas rozkwitu i pokoju. Czas, w którym zwycięży serce Najświętszej Maryi Panny - podkreślał

- Innym prorokiem naszych czasów była Faustyna Kowalska. Dopowiem, że we Włoszech równięż ją kochamy. Ona z kolei otrzymała zadanie bycia czcicielką Bożego Miłosierdzia. A zatem, żeby powiedzieć nam wszystkim, że Bóg w swym nieskończonym miłosierdziu pragnie ocalić wszystkich. Pytamy Go, zwracamy się do Niego z ufnością, z prośbą. To Boże Miłosierdzie jest ostatnią deską ratunku dla ludzkości. Nie oznacza to, że zostanie zapomniane, że wszyscy ocaleją niezależnie od ich czynów - zaznaczył