'Chcieli życzenia, to mają'! Czego Tarczyński życzył 'Wyborczej'?

Nie można składać złych życzeń, bo one jak karma, wracają. Może pan Tarczyński zapomniał już co to Święta i świąteczne życzenia, a może nigdy nie wiedział.

Z dedykacją dla niego i dla tych, którym jego życzenia się spodobały



"Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie."

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha