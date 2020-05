Chcesz dla swojego dziecka dobra? To módl się za nie

Każdy rodzic pragnie dla swoich dzieci dobra. Chce zapewnić im dobrą edukację, wychowanie i zaplecze ku temu, by w życiu mogły być szczęśliwe. Zanosząc dziecko do chrztu zobowiązuje się też wychować je w wierze katolickiej. Jednak te wszystkie starania muszą być wsparte jeszcze jednym, a tak często pomijanym i zapominanym. Prawdziwą pomyślność dla swoich dzieci rodzic może wywalczyć na kolanach.

Wielu rodziców zaczyna się modlić za swoje dzieci dopiero w sytuacjach dramatycznych, kiedy te mają problemy, wpadają w złe towarzystwo czy chorują. Ile po drodze opuszczają okazji, aby wyprosić dla swoich pociech łaski, dzięki którym być może do tych dramatycznych sytuacji w ogóle by nie doszło?

-„Owoce modlitwy za nasze dzieci są niezwykłe i coraz więcej osób chciałoby do niej przystąpić” – zapewnia w rozmowie z portalem Aleteia Witek, który należy do takiej Róży.

Modlitwa za dzieci jest realnym wyrazem miłości rodzica. To też realny środek pomocy dzieciom, w którym rodzic prosi Boga o łaskę i ochronę. Modlitwa za dzieci również wychowuje samych rodziców. Uczy ich cierpliwości i pokory. Pozwala doświadczyć, że dzieci zostały im dane przez Boga, ale nie są ich własnością i nie wszystko, co dzieje się w życiu ich życiu, zależy od nich.

Poza modlitwą ważne jest też, aby rodzice swoje dzieci błogosławili. Bóg, powierzając rodzicowi dziecko, uzdalnia go też w sposób szczególny do prowadzenia tego dziecka ku dojrzałości. Dlatego błogosławieństwo rodzica ma przed Bogiem wielką wartość:

-„Nigdy nie zapomnę pobożności i pieczołowitości, z jakimi moi rodzice błogosławili znakiem krzyża nas, swoje dzieci, gdy wychodziliśmy z domu; a gdy żegnaliśmy się na dłużej, rodzice kreślili nam znak krzyża wodą święconą na czole, wargach i piersi. To błogosławieństwo towarzyszyło nam, i wiedzieliśmy, iż ono nas prowadzi. Było to unaocznienie modlitwy rodziców, która szła z nami, i wyraz pewności, że opiera się ona na błogosławieństwie Zbawiciela. Błogosławieństwo rodziców było równocześnie swoistym zobowiązaniem nas do nieopuszczania przestrzeni tego błogosławieństwa. Błogosławieństwo jest gestem kapłańskim i w tym znaku krzyża odczuwaliśmy kapłaństwo rodziców, jego szczególną godność i moc. Myślę, że błogosławienie znakiem krzyża jako pełnoprawny wyraz kapłaństwa powszechnego wszystkich ochrzczonych powinno na nowo i z większą siłą wkroczyć do codziennego życia i nasycić je mocą Chrystusowej miłości” – pisał Józef Ratzinger w swoim sławnym Duchu Liturgii.