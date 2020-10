,,Chcecie wojny?'' - Żukowska ws. kandydata PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich

Jak dowiadujemy się z „Gazety Wyborczej”, kandydatem PiS na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, który miałby zastąpić Adama Bodnara miałby być poseł Bartłomiej Wróblewski.

W „GW” czytamy:

- PiS zgłosi jutro Bartłomieja Wróblewskiego na następcę Adama Bodnara. Poseł obozu władzy jest twarzą wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. zakazu aborcji

Gazeta utrzymuje, że taka informacja został jej przekazana przez jednego z polityków PiS i dodaje, że – jak ma wynikać z deklaracji Wróblewskiego – miał on sobie wynegocjować poparcie w Senacie.

Na tekst „GW” zareagowała już znana twitterowiczka Kataryna oraz rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska.

Kataryna napisała:

- Twarz wniosku do TK kandydatem PiS na RPO? To już nawet nie jest dolewanie oliwy do ognia....

Żukowska odnosząc się do tego wpisu stwierdziła:

- To jest pójście na zwarcie totalne. Chcecie wojny? #ToJestWojna

mp/twitter