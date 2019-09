Celiński ocenia ,,Politykę'' Vegi. ,,Film okropny, reżyser marny''

JS 5.9.19 10:29

To kolejny po Klerze film typu Szambo. Może byłby choć trochę wartościowy gdyby ci reżyserzy sięgnęli po wzorce amerykańskie. Ale i amerykańskie filmy o politykach i polityce niewiele zmieniły w wynikach wyborów, bo najważniejsze są fakty, sprawy w prokuraturze i dziennikarze śledczy. To one mają druzgoczący wpływ na wyniki wyborów. A film, to tylko film, prywatna wersja rzeczywistości, tak jak tvn, czy polsat mają swoje prywatne wiadomości, oparte na schematach Prawica to katastrofa, potem katastrofa zawalony most, potem opozycja katująca Prawicę i ogłaszająca swój super program, potem uratowany kotek, potem jak ktoś pomógł uzbierać grosza na drogie leki. . TVP oczywiście także sieje propagandę we wiadomościach niemal na miarę gierkowskiego sukcesu.

Pozdr.