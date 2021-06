Cela plus! Michał Sz. ps. ,,Margot'' jednak stanie przed sądem. Postawiono mu zarzuty

Jak wynika z informacji na portalu TVP Info, rzeczniczka warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Aleksandra Skrzyniarz, w rozmowie z portalem potwierdziła, że „Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Michałowi Sz. (mężczyzna twierdzi, że jest kobietą i mówi o sobie „Margot”) w sprawie ataku na działacza fundacji pro-life oraz zniszczenia ciężarówki należącej do fundacji antyaborcyjnej, do czego doszło w czerwcu 2020 roku” – informuje portal.

Akt oskarżenia – jak informuje rzeczniczka prokuratury - został skierowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie 10 czerwca.

Oskarżonemu Michałowi Sz. „zarzuca się popełnienie czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza fundacji pro life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji pro-life".

Jak dowiadujemy się dalej, Michała Sz. oskarża się o to, że dnia 27 czerwca 2020 r. wspólnie z innymi uczestnikami zbiegowiska dopuścił się „gwałtownego zamachu na dwóch mężczyzn oraz mienie w postaci samochodu należącego do fundacji”. Zajście miało miejsce Warszawie przy ul. Wilczej.

Jak ustalono w trakcie prowadzonego śledztwa, Michał S. „dokonał wspólnie i w porozumieniu z dotychczas nieustalonymi osobami uszkodzenia ww. samochodu poprzez przebicie dwóch opon, pocięcie plandeki, urwanie lusterka, oderwanie tablicy rejestracyjnej, uszkodzenie kamery cofania” – przekazała prokurator.



Wyrządzone szkody szacuje się na kwotę przekraczającą 6 tys. zł.

Michał Sz. miał też siłą uniemożliwiać rejestrowanie tego zajścia przez poszkodowanego wolontariusza za pomocą telefonu komórkowego, a „aktem oskarżenia została objęta również Zuzanna M., której zarzuca się czynny udział w zbiegowisku”.

Jak wyjaśnia prokuratura, za czyny, których się Michał Sz. dopuścił grozi mu kara pozbawienia wolności do lat pięciu, natomiast Zuzannie M. - odpowiedzialność karna do lat trzech.

