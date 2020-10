Cela Plus: Mafia VAT rozbita przez ABW. Mieli wyłudzić 30 mln złotych

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 27 października br. zatrzymali 5 osób w związku ze śledztwem dotyczącym przestępstw skarbowych, wystawieniem nierzetelnych faktur VAT, a także praniem brudnych pieniędzy. Straty Skarbu Państwa szacowane są na 30 mln zł.

Zatrzymania miały miejsce w związku ze śledztwem dotyczącym fakturowego obrotu towarami spożywczymi przez kilkadziesiąt powiązanych osobowo oraz kapitałowo podmiotów gospodarczych oraz wykorzystywania przez te podmioty nierzetelnych faktur VAT w rozliczeniach podatkowych ze Skarbem Państwa.

Jak wynika z materiału zgromadzonego w toku śledztwa, grupa działała od 2012 do 2016 roku i doprowadziła do wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ok. 30 mln zł.

Ważnym elementem przestępczej działalności grupy było prowadzenie – w ograniczonym zakresie – rzeczywistej działalności gospodarczej, która była nieuzasadniona ekonomicznie, ale jej celem było odsunięcie podejrzeń organów ścigania od prowadzonej działalności przestępczej.

Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, wystawianie nierzetelnych faktur VAT, posługiwanie się takimi fakturami w rozliczeniach podatkowych ze Skarbem Państwa, a także przestępstwo prania pieniędzy. Za zarzucone podejrzanym przestępstwa grozi kara 15 lat pozbawienia wolności.

Informacja prasowa