Cela Plus: Kradli miliony dzięki wirusowi. Zarzuty usłyszy 300 osób

„Należy się spodziewać, że w śledztwie tym zarzuty usłyszy jeszcze 300 osób, w tym kilkudziesięciu obywateli innych państw Unii Europejskiej. To głównie tzw. muły, ludzie, którzy za niewielkim wynagrodzeniem zakładali konta bankowe pomocne w transferze wykradanych pieniędzy. Do tej pory zarzuty w sprawie usłyszało 215 osób, z czego niespełna 100 zostało już skazanych”.

Na czele grupy stał wspomniany już Dariusz O. Ludzie ci włamywali się do systemów bankowości elektronicznej i czyścili oszczędności z kont. Łącznie od grudnia 2011 roku do lutego 2016 roku dokonano w ten sposób ponad 1250 kradzieży na łączną sumę ponad 150 mln złotych.

Do kradzieży hakerzy używali wirusa komputerowego Tinba. Trojan dołączany był do fałszywych e-maili, które miały pochodzić od firm ubezpieczeniowych, kurierskich, banków lub poczty. Po otworzeniu załącznika do wiadomości, wirus uzyskiwał dostęp do konta ofiary.