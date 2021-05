Cela plus! Ekstradycja z Niderlandów podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą

Ścigany ENA i Listem Gończym 40-latek został zatrzymany w Królestwie Niderlandów i już pod specjalną policyjną eskortą trafił do Polski. Mężczyzna jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, której członkowie zajmowali się praniem pieniędzy pochodzących z przemytu narkotyków. W śledztwie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1,4 mld zł.

Policjanci z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prowadzą czynności w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy pochodzących z przemytu narkotyków. Zarzuty przedstawiono już trzem podejrzanym, których następnie tymczasowo aresztowano.

Analiza akt sprawy i przepisów o konfiskacie rozszerzonej pozwoliła na wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, w ramach którego na rachunku depozytowym prokuratury zabezpieczono kwotę 1,4 mld zł. Środki finansowe należące do jednego z podejrzanych znajdowały się na kontach spółek pozostających w zainteresowaniu śledczych. Rekordowe zabezpieczenie mienia, to efekt współpracy polskich i międzynarodowych służb. Postępowanie jest prowadzone przez prokuratorów Prokuratury Krajowej i policjantów CBŚP, którzy ściśle współpracowali m.in. z Europolem, Interpolem i służbami amerykańskimi, w tym DEA.

Na podstawie materiału dowodowego prokurator prowadzący sprawę wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów kolejnym dwóm osobom podejrzanym o kierowanie tą grupą i pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw narkotykowych. Za tymi podejrzanymi wydano Europejskie Nakazy Aresztowania i Listy Gończe, a także skierowano wnioski o ich tymczasowe aresztowanie.

W październiku 2020 roku na terenie Królestwa Niderlandów zatrzymano jednego z podejrzanych o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wówczas to, strona polska zwróciła się o jego ekstradycję. Wczoraj 40-latek przyleciał do kraju pod eskortą policyjną. Dalsze czynności będą wykonywane z jego udziałem w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

