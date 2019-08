Cejrowski ostro o roszczeniach żydowskich: Bankructwo!

Olej 22.8.19 19:56



Problem w tym, że oni nie umarli tylko zostali zamordowani w zbiorowym akcie ludobójstwa na masową i niespotykaną w dziejach świata skalę.

I ich śmierć spowodowali Niemcy, takoż samo zrabowali ich mienie, niszcząc je i przejmując jako własność III Rzeszy. Po 1945 r. system jałtański i sowiecka władza nad Polakami wprowadziła ustrój siłą i tą samą siłą odebrała wszystko co było własnością zarówno polską jak i żydowską. Nie Polacy odpowiadają za Jałtę tylko Rooseveldt i Stalin. Gdyby nie Jałta inaczej potoczyłyby się losy Polski i Polaków. Niemcy odpowiadają za wymordowanie prawie dwóch milionów polskich Żydów, za przejęcie ich mienia, za zrabowanie Polski, za zniszczenie żydowskich dóbr kultury. I do Niemców należy adresować żydowskie pretensje o zwrot mienia bezspadkowego, jako do spadkobierców hitlerowskiej machiny mordu i bezprawia, na okupowanych ziemiach polskich. Analogicznie postępowali bolszewicy na zabranych Polsce ziemiach wschodnich, zrabowali i wymordowali wszystkich posiadaczy własności, z żydowskimi włącznie. Jedak do władz sowieckich Żydzi z Izraela nie zgłaszają roszczeń wiedząc, że ich siła tam nie sięga. Zatem jak traktować własność żydowską, zrabowaną przez bolszewików na wschodnich ziemiach Polski ? Jak traktować taką samą grabież mienia na tychże ziemiach przez okupanta niemieckiego ?



Reasumując powyższe prawo do mienia bez spadkowego po zamordowanych ludobójstwem narodach powinni mieć inni przedstawiciele pokrzywdzonych narodów. Ormianie wobec Turków, Cyganie wobec Niemców, Polacy wobec Sowietów itd.