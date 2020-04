CBD - kompendium najważniejszych informacji

CBD - czyli co wiedzieć należy?

Efekty oleju CBD Kilka na receptorach neuroprzekaźników.

CBD należy do legalnych modulatorów allosterycznych w kilku miejscach receptorowych ludzkiego organizmu. Modulatory allosteryczne zmieniają kształt określonych receptorów, aby realnie wpłynąć na ich zdolność do interakcji z neuroprzekaźnikami. Oznacza to, że olejki z zawartością CBD zwiększają zdolność tych receptorów do przyjmowania endogennych enkefalin, co może podnieść jakość życia i naturalnie zmniejszyć przewlekły ból u pacjenta. Przy wysokich dawkach CBD aktywuje receptor 5-ht1A, który pomaga regulować lęk, uzależnienie od substancji alkoholowych, apetyt, sen, odczuwanie bólu, nudności i wymioty. CBDA wykazuje jeszcze większe powinowactwo do receptora 5-ht1A niż CBD.

Substancja z zawartością CBD i THC mają różne od siebie działanie w przypadku uśmierzania bólu.

Badania sugerują, że CBD może być o wiele lepszym wyborem w przypadku stanów zapalnych i bólu neuropatycznym, podczas gdy THC może sprawdzić się pozytywnie w bólu mięśni związanym ze skurczami.



Wysokie dawki THC mogą zaostrzyć obecne objawy bólowe i powodować wiele efektów ubocznych u użytkownika, co sprawia, że mikrodawki z THC są bardziej rozsądną strategią leczenia bólu. Wiele osób ma trudności z opanowaniem skutków ubocznych THC, dlatego też bardzo często wykorzystuje się CBD, aby złagodzić te skutki uboczne. Niektórzy eksperci sugerują połączenie THC i CBD pozwala nam otrzymać łatwiejsze do opanowania w przypadku skutków ubocznych podejście do leczenia bólu wywołanego nieuleczalnymi chorobami lub zmaganiem się z nieprzyjemnościami pooperacyjnymi.



THC jest nielegalny i niesie ze sobą zauważalne natychmiastowo i długotrwałe skutki uboczne upośledzające naszą percepcję. Obejmują one upośledzone myślenie i postrzeganie, ograniczoną zdolność planowania i organizowania, zmienione podejmowanie decyzji oraz ograniczoną kontrolę nad emocjami. Ponadto dowiedziono na podstawie wielu badań, że przewlekłe stosowanie THC związane jest ze znacznymi nieprawidłowościami w sercu i mózgu. Z kolei CBD nie wywołuje żadnego z tych szkodliwych efektów.



Biorąc pod uwagę rosnącą popularność marihuany medycznej, hodowcy obecnie tworzą szczepy o wyższych stosunkach CBD w porównaniu do THC, aby zminimalizować odurzające ciało i umysł skutki uboczne. Na rynku pojawia się coraz więcej produktów tj. best CBD oil, cannabisolja, past, czy nawet gum z zawartością CBD. Ogólnie rzecz biorąc, niższe ryzyko niszczenia zdrowia w przypadku CBD, w połączeniu z jego skutecznością, czyni go lepszym kandydatem do naturalnej suplementacji niż klasyczne substancje z THC.